Причиной отравления детей в лагере в Приамурье стал норовирус

Десять детей попали в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лагере «Белые горы» в Амурской области 86 детей отравились в столовой. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что причиной заболеваемости острой кишечной инфекцией стал норовирус. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Норовирус – возбудитель вирусного гастроэнтерита, инфекционного заболевания с поражением желудочно-кишечного тракта. В нашей стране норовирус – причина примерно каждой шестой острой кишечной инфекции.

Всего в лагере отдыхали 275 детей, 10 из них госпитализированы из-за отравления, у оставшихся норовирус протекает в легкой форме.

Источников заболевания стали трое сотрудников пищеблока, которые к тому же пытались скрыть признаки инфекционного заболевания. Они продолжили заниматься готовкой для детей. В пищеблоке лагеря также нашли нарушения: это и антисанитария, и пренебрежение условиями хранения пищи.

Сейчас лагерь не работает, документы по делу переданы в суд. Детей продолжают вывозить по домам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что администрация детского учреждения посчитала, что причиной недомогания у детей стал солнечный удар.

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