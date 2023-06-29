Пытались скрыть: в детском лагере в Амурской области объяснили массовое отравление солнечным ударом

За состоянием детей наблюдают медики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Детей из лагеря «Белые горы» в Бурейском районе Амурской области, где произошло массовое отравление, доставят домой в течение четверга, 28 июня. Сейчас правительство региона организовывает вывоз ребят – всего в детском учреждении отдыхали 275 несовершеннолетних, примерно 70 из них накануне пожаловались на рвоту и боли в животе. Ситуация находится на контроле областных властей, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Информация о заболевании отдыхающих острой кишечной инфекцией в оздоровительном лагере появилась 28 июня в социальных сетях. Утром следующего дня на место выехали прокурор Бурейского района и специалисты управления Роспотребнадзора Приамурья.

Признаки отравления наблюдались примерно у 70 ребят, восемь из них уже госпитализированы: семь человек находятся в Райчихинской городской больнице, один – в Амурской областной инфекционной больнице. При этом отметим, что не исключен рост заболевших или госпитализированных. Более точные данные, скорее всего, будут в четверг вечером.

«Работа оздоровительного лагеря «Белые горы» приостановлена в связи с выявлением группового заболевания среди детей. В настоящее время руководство учреждения информирует родителей, до конца дня будет организован вывоз детей и доставка их по домам», – обозначили в областном правительстве.

На месте ЧП продолжается эпидемиологическое расследование, проходят проверки Роспотребнадзора и прокуратуры, которые в том числе должны дать оценку действиям администрации лагеря, так как руководство не информировало ведомства об отравлении.

«Отмечена попытка скрыть информацию о произошедшем», – добавили в пресс-службе.

Дело в следующем: администрация детского учреждения посчитала, что причиной недомогания у детей стал солнечный удар.

За состоянием всех 275 детей наблюдают медики.