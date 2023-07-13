Ходишь и боишься, что на тебя медведь свалится: как тушат пожар в крупнейшем заповеднике Приамурья

Кадры пожара. Фото: Тимофей Мудрак

Пожар в Норском заповеднике, крупнейшем в Приамурье, продолжается вот уже шестые сутки. Накануне поднялся сильный ветер, огонь смог перекинуться через реку Бурундушка и ушел вглубь охраняемой территории. Пожарным же пришлось достаточно долго искать переправу через реку – она хоть и не широкая, но достаточно глубокая. Потерянное время дало огню возможность распространиться достаточно далеко, рассказал «Комсомольской правде – Благовещенск» директор Норского заповедника Тимофей Мудрак.

По предварительным данным спутникового мониторинга, площадь прогоревшей территории уже превысила тысячу гектаров. Оценить точнее пока не получается из-за сильной задымленности. Дым мешает работе летчиков-наблюдателей авиалесоохраны – из-за него не видно сопок и деревьев, и это создает угрозу самим пилотам.

На тушении пожара работают уже больше 40 человек: сотрудники заповедника, авиалесоохраны, лесхозов, пожарных частей. Людей хватает, но, как и прежде, недостаточно техники. Сегодня-завтра сюда должны подойти еще два вездехода-болотохода, которые будут использованы для подвоза воды к месту тушения.

Огнеборцы столкнулись с еще одной неожиданной проблемой – медведями. Косолапых в заповеднике обитает много, сейчас у них период гона, поэтому животные очень агрессивны. К тому же их пугает огонь, они пытаются прятаться на деревьях прямо рядом с места тушения. Вот как ситуацию описывают пожарные: «Ходишь и боишься, что на тебя с дерева медведь свалится».

По словам Тимофея Мудрака, планируется отправить на место тушения вооруженных инспекторов для отпугивания медведей и обеспечения охраны людей, задействованных в тушении.

Ситуация в целом остается очень сложной, огонь так же уходит под землю в высохший слой торфа и вырывается в неожиданных местах. Вся надежда – на сильные дожди. Но их в районе не прогнозируется еще, как минимум, десять дней. Следим за развитием событий.

Напомним, Норский заповедник остается крупнейшим в Амурской области, его площадь превышает 211 тысяч гектаров. Кадры пожара мы публиковали в прошлом материале «КП».

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