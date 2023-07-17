Вездеходы проваливаются в болото, не хватает пожарных: огонь охватил весь север Приамурья

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Длительное отсутствие осадков, сухие грозы и сильные ветра вызвали сильнейшие за последние пять лет пожары в северных районах Амурской области, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, по состоянию на утро 17 июля в области отмечено 39 пожаров в Зейском и Тындинском округах, Мазановском и Селемджинском районах. Общая площадь возгораний составляет около 60 тысяч гектаров.

В регионе введен режим ЧС в лесах, в Селемджинском районе и Зейском округе действует особых противопожарный режим.

Тушат пожары в регионе 544 человека, в том числе, прибывшие в пятницу 50 специалистов из федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» из Красноярска и Хакасии. На пожарах работает больше 100 единиц техники, включая два вертолета и два самолета Амурской авиабазы.

За последние сутки пожарные смогли локализовать два пожара в Зейском округе и Селемджинском районе на площади в 5854 гектаров.

Летние пожары отличаются от весенних по способу тушения. Весной горит только сухая трава – можно дать бой огню за сутки. Летом за столь короткий срок не справится, потому что начинает гореть высохшая лесная подстилка слоем до полуметра, торфяники. Чтобы остановить огонь, вокруг очага пожара нужно выкопать ров во всю глубину подстилки, и уже от него начинать тушение. Такая работа занимает до пяти дней.

«Комсомольская правда – Благовещенск» длительное время следит за пожаром в Норском заповеднике, где обстановка особенно трудная. Огонь там бушует уже десятые сутки. О ситуации на 17 июля нам рассказал директор заповедника Тимофей Мудрак

По его словам, подтвержденная площадь погоревшей территории составила уже около тысячи гектаров:

«Случило то, чего мы опасались – на выходных ветер поменял направление, начал дуть с юга, и весь фронт пожара очень быстро двинулся на север. Огонь вышел на сильно заболоченную территорию, где не может передвигаться техника и очень сложно перемещаться людям. Вездеходы постоянно проваливаются в болото, чтобы их вытащить, приходится гнать вездеходы с другого участка».

Планируется направить на тушение пожара еще один вездеход, чтобы работать попарно и обеспечить транспортом весь личный состав.

В Норском уже 58 человек, в ближайшее время ожидается прибытие еще 10 бойцов. Мудрак добавляет: по нормативам МЧС такой масштабный пожар должны тушить не менее 800 человек. Авиалесоохрана приводит менее масштабную цифру: 350. Но в области просто нет такого количества пожарных. В Приамурье уже привлекли силы из других регионов, однако они разбросаны по трем муниципалитетам

Сейчас огнеборцы планируют запустить «встречный пал». Это распространенная при тушении крупных лесных пожаров тактика. Перед фронтом пожара выбирается какая-то опорная полоса, дорога или река, от которой навстречу пожару запускается встречный огонь. В заповеднике пал пытаются запустить от реки Червинка. Правда, огнеборцы опасаются, что им не хватит времени на создание опорной полосы – от фронта пожара до реки осталось меньше двух километров. И огонь быстро распространяется.

«Комсомольская правда – Благовещенск» продолжает следить за развитием ситуации.

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