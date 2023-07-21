«Наконец-то дождь»: в Приамурье продолжается борьба с лесными пожарами

Кадры за 20 июля. Фото: Предоставлено «КП – Благовещенск».

Как сообщил Амурский центр ГЗ и ПБ, по состоянию на десять утра 21 июля, на севере Амурской области действует 41 лесной пожар. 17 возгораний на площади 10283 гектаров локализовано в Тындинском и Зейском округах, Мазановском и Селемджинском районах. Четыре пожара на площади в более чем 230 гектаров потушены.

Борьбу с огнем продолжают более 500 человек и почти сто единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 Амурской авиабазы.

По информации Амурского центра ГЗ и ПБ, вечером 20 июля удалось локализовать и продолжающийся в течение двух недель пожар в Норском заповеднике. Директор учреждения Тимофей Мудрак подтвердил «Комсомольской правде – Благовещенск», что пожарным удалось остановить распространение огня по территории. Угрозы порыва пожара в центральную часть заповедных земель больше нет.

За 19-20 июля сотрудники «Норского», авиалесоохраны, лесхозов и пожарных частей проложили с помощью вездеходов минерализованные полосы вдоль северной и северо-западной кромки пожара. С огнем боролись встречным палом.

«Северо-западную кромку отожгли по плану. Северную отожгли в районе «головы пожара» – она уже приближалась к минполосе. В это время, наконец-то, пошел сильный дождь, который «прибил» огонь», – рассказал Тимофей Мудрак. – Пока рано утверждать, что пожар полностью локализован. Нужно сначала понять, как повлиял на ситуацию прошедший дождь. Но, в любом случае, удалось «переломить» огонь – его бесконтрольное распространение остановлено. Сейчас продолжаем контролировать периметр и дотушивать регулярно возникающие возобновления горения».

Напомним, пожар в юго-восточной части Норского заповедник возник в результате сухой грозы 7 июля этого года. По уточненным данным, огонь прошел 1169 гектаров особо охраняемой территории. «Комсомольская правда – Благовещенск» регулярно рассказывала о ходе борьбы с огнем в заповеднике.

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