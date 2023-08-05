Волонтееры прочесали лес и окрестности, но следов пропавшей женщины так и не нашли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры отряда «Амур» приостановили поиски 86-летней жительницы поселка Кивда Амурской области, который и на картах то отыскать сложно. 27 июля Алексанра Хабарова ушла на прогулку, но домой уже не вернулась. Представители поисково-спасательного отряда подробно рассказали в каких условиях пришлось работать, и какой масштаб территории они смогли охватить. Теперь установить местоположение пожилой женщины предстоит специалистам соответствующих ведомств (полиция, спасатели).

По словам родственников, несмотря на преклонный возврат, Александра Михайловна ежедневного гуляла в окрестностях поселка. Активная бабушка могла пройти несколько километров, и это при том, что передвигалась с тростью. 27 июля ничего не предвещало беды, пожилая женщина отправилась на очередную прогулку, но загадочно исчезла. Тревогу забили дети, навещающие ее каждый день. Сначала семья обратилась в полицию, а после к поискам присоединились около 30 волонтеров. Добровольцы осмотрели ближайшую к дому территорию, проверили животноводческую ферму, кладбище и лес, прочесав пешком порядка 50 километров. Пропавшую пенсионерку также искали с воздуха, задействовав параплан, но и это не принесло результатов.

Что касасется самого населенного пункта – некогда процветающий шахтерский поселок, сейчас заброшен. Помимо Александры Михайловны здесь примерно пять человек. Да и то, двое приезжают только в теплое время года, на дачи. Так как раньше в этой местности велась разработка угля, везде заброшенные шахты. А это значит, что опасности подстерегают на каждом шагу.

«Пройдены и обследованы с параплана десятки километров дорог, троп, лесов. Местность очень сложная и опасная, в плане обрушенных шахт и диких животных. Как оказалось уже год этот богом забытый поселок страдает от нашествия кабанов. Не помогают даже выстрелы в воздух перед проходом местности, несколько раз ребята лично встречались с кабанами, слава Богу во время успели среагировать на такие встречи. Прочес леса напоминал фильм ужасов, прям в самом поселке в небольших лесах все изрыто дикими кабанами, лежанки их на столько свежие, что от них пар шел. Весь поселок расположен на заброшенных шахтах, местами есть недавние обрушения, целые сопки и остатки зданий уходят под землю. На месте где когда то были дома, но на них нет и намека, остались погреба и колодцы в зарослях травы, где каждый шаг это сравнимо проходу по минному полю», – поделились представители ПСО «Амур».

Добровольцы пять суток не покидали район, надеясь отыскать женщину. Стоит отметить, что за судьбу Александры Хабаровой переживают многие жители Амурской области. В подтверждение тому десятки комментариев и добрых слов в соцсетях. Спустя 10 дней после исчезновения – надежда найти пенсионерку все еще есть, хоть шансы на благополучный исход становятся меньше с каждым днем, особенно учитывая капризную погоду. Так, 1 августа в Амурской области бушевала стихия, сильный ветер повалил деревья и повредил линии электропередач.

Поиски женщины продолжат специалисты. Фото: ПСО «Амур».

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