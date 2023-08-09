Дым от лесных пожаров затянул север Амурской области

Из-за смены направления ветра, дымом накрыло Зейский и Тындинский районы. Фото: Тимофей Федоровцев.

Север Амурской области вновь затянут едким смогом от лесных пожаров, полыхающих в Приамурье, Якутии и Хабаровском крае. Из-за смены направления ветра, дымом накрыло Зейский и Тындинский районы.

«Дыма немного меньше, чем было две недели назад, но он все равно чувствуется в воздухе, очень едкий и раздражающий. Сопки все стоят голубые от дыма, город тоже затянут», –рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск» жительница города Зея Анна К.

На карте спутникового мониторинга НИИ «Аэрокосмос» видно, что сейчас леса горят в Селемджинском районе, Тындинском и Зейском округах Амурской области, огнем охвачен практически весь юго-восток Якутии в среднем течении реки Алдан, среднем и нижнем течении реки Мая, северные и восточные районы Хабаровского края.

Огнем охвачены и другие города Дальнего Востока. Фото: Тимофей Федоровцев.

Вчера, 8 августа, в правительстве Амурской области ситуацию с пожарами обсудили на совещании. На нем министр лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексей Севостьянов сообщил, что сейчас в Приамурье действуют 27 лесных пожаров, тушением которых занимаются больше 180 человек и 27 единиц техники.

Всего с начала пожароопасного сезона в области произошло 370 ландшафтных пожаров, 275 из которых горели в лесах. Огонь прошел 288 тысяч гектаров территории. Это в пять раз меньше среднего показателя за пятилетний период.

В правительстве Амурской области ситуацию с пожарами обсудили на совещании. Фото: Тимофей Федоровцев.

Тяжелая ситуация с пожарами сложилась в конце июня. Продолжительная засуха и грозы на севере области привели к возникновению нетипичных для региона летних лесных пожаров. С 25 июня по сегодняшний день в области произошло 104 таких пожара, огонь прошел площадь в 104 тысячи гектаров. На пике горимости их тушили 952 человека при поддержке 102 единиц техники. Дополнительно к тушению привлекалось 250 человек и 46 единиц техники РЖД, Минобороны, строительных организаций, арендаторов леса и местного населения.

Всего с начала пожароопасного сезона в области произошло 370 ландшафтных пожаров. Фото: Тимофей Федоровцев.

К концу июля ситуация выправилась после прошедшего циклона. Но сейчас на север региона опять вернулась жаркая, сухая и ветреная погода, и пожары возобновились. К счастью, все они горят далеко от населенных пунктов.

А в Благовещенском округе тем временем создают первую в регионе добровольную противопожарную дружину. Ее организационное собрание состоится 17 августа. «Комсомолка» ранее подробно писала о том, как стать пожарным волонтером.

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