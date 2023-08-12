70% сои амурской сои будут перерабатывать в регионе

В прошлом году в регионе собрали больше 1,5 миллиона тонн сои. Фото: пресс-служба таможни Благовещенска.

Глава Амурской области Василий Орлов осмотрел процесс отгрузки зерновых и сои на экспорт с Поярковского элеватора в Михайловском районе. Как сообщила пресс-служба правительства, здесь в 2022 году построили причал для грузовых судов и реконструировали пункт пограничного пропуска для увеличения товарооборота между Приамурьем и Китаем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Амурская область лидирует в производстве сельскохозяйственной продукции среди всех регионов российского Дальнего Востока. В 2022 году в регионе собрали 450 тысяч тонн зерна и больше полутора миллионов тонн сои.

Значительная часть этой продукции идет на экспорт. Амурские зерновые и сою активно покупают Китай, обе Кореи – КНДР и Республика Корея, Монголия и Казахстан.

В прошлом году амурские аграрии продали за рубеж 16 тысяч тонн зерна и 290 тысяч тонн сои. За 7 месяцев 2023 года из региона экспортировали зерна 69 тысяч тонн, а сои 270 тысяч тонн.

Однако руководство области считает, что регион должен развивать собственную переработку продукции сельского хозяйства. Это даст дополнительные рабочие места, да и стоит продукция переработки дороже, чем выращенное сырье.

«Амурские сельхозтоваропроизводители активно экспортируют зерно за границу, это дает высокую прибыль, однако более перспективное направление – переработка. Мы совместно с региональным минсельхозом провели большую работу, заручились поддержкой федеральных коллег, а главное Президента, в том, чтобы сделать упор на поддержке инвесторов, которые готовы вкладывать средства именно в переработку. Амурская область имеет огромный потенциал в этом направлении. Мы поставили перед собой задачу перерабатывать 70% амурской сои в регионе» - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

По словам губернатора, в области скоро начнется строительство крупнейшего на Дальнем Востоке завода по переработке сои, продукция которого будет пользоваться большим спросом у потребителей в России и за рубежом.

В прошлом году из 1,6 миллионов тонн сои, собранной в Амурской области, переработано внутри региона было 365 тысяч тонн. Из бобов получают соевое масло, шрот для корма скота, лецитин для производства шоколадных батончиков, соевый изолят, который применяется для похудения и в спортивном питании.

«Комсомолка» ранее подробно рассказывала о проекте строительства завода по глубокой переработке сои в Амурской области.

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