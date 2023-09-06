Отец, кинувший в печь младенца в Амурской области, в прошлом был «Гордостью России»

Глава семьи сжег младенца и принес тело умершей жены в морг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина, который сжег тело мертвого ребенка после родов жены и ее смерти, – известный в Амурской области эко-фермер с наградой «Гордость России», сообщили «КП» источники, близкие к ситуации.

В Новотроицком у фермера несколько торговых точек по продаже хлеба. Для этого он построил пекарню возле своего зимовья. На заброшенной земле глава семьи создал крестьянско-фермерское хозяйство и занимался деревянным ремеслом, которое, по его словам порталу «Гордость России», не терпит городской суеты. Этот титул мужчина получил в 2018 году.

С женой они вели относительно затворнический образ жизни, однако к соседям были приветливы, со всеми общались. Несколько лет глава семьи облагораживал озеро лотосов и мечтал обустроить в селе Новотроицком заповедник.

Домашние роды, как можно предположить, были для семьи стандартной практикой. Все дети находились на домашнем обучении, об этом рассказали «Комсомолке» коллеги из газеты «Амурская правда».

«Я с женой восемь лет назад познакомился на подобном [фермерском] фестивале. Она оставила Владивосток и за мной приехала в амурское село. Супруга меня поддерживает во всех начинаниях, даже в тех, которые, на первый взгляд, кажутся фантастическими, - рассказал подозреваемый порталу «Гордость России».

Напомним, как писала «Комсомольская правда – Благовещенск», шокирующая история произошла 4 сентября. После родов на дому малыш не подал признаков жизни, тогда глава семьи решил кремировать тело. Жена через время тоже скончалась, после чего мужчина отнес ее тело, завернутое в одеяло, в морг самостоятельно.

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