У семьи было хозяйство в Новотроицком. Фото: соцсети

Трагедия в селе Новотроицкое, где мужчина сжег мертвого младенца в печи и привез в морг труп жены в одеяле после домашних родов, обросла подробностями. Как рассказали соседи и знакомые, многодетную семью к цивилизации никогда не тянуло – есть свое хозяйство, никами гаджетов. Их домашним хлебом, сыром и молоком закупались местные и даже туристы. Такая семья эко-фермеров на весь поселок одна – об отце даже писали на портале «Гордость России».

В Амурской области мужчина прославился тем, что тщательно взялся за создание хозяйства и грезил о том, чтобы возвести Новотроицкий заповедник. Доказывал свой настрой не словом, а делом – в 2022 году благодаря нему на озере Дружбы под Благовещенском впервые расцвели лотосы, а вскоре это место стало точкой притяжения туристов.

Несмотря на отдаленный от всей этой городской суеты образ жизни, супругов и их детей не обошло стороной телевидение и СМИ. О них снимали передачи, где глава семейства подробно рассказывал о том, как печет хлеб по старинному рецепту, снабжает всю округу козьим молоком и йогуртом и занимается очисткой и расширением того самого озера.

Наш коллега из сферы журналистки тоже как-то побывал в «заПАведнике». Это, к слову, официальное название места, где обустроилась семья («ПА» – корень слов, в великом русском языке обозначающих защиту; «Ведник» – ведающий, знания, истины). Собеседник «КП» честно признался: он и другие сотрудники в шоке. Ведь при встрече Григорий (имена изменены) казался приятным и образованным человеком. Да, были странности: мужчина, например, ходит в вышитой рубахе и, сразу видно, чтит старорусские традиции. А дети, например, не пользовались телефонами, обучали их дома. Однако местные отзывались о мужчине положительно.

Кстати, об образовании. Сам фермер из семьи военных, но по стопам отца не пошел, а отучился в аграрном университете. Поэтому, когда узнал о решении властей выдавать по гектару земли тем, кто хочет жить на Дальнем Востоке, понял, что это его шанс жить так, как он действительно того хочет. Подальше от города, в окружении природы.

«Я лично общался с Григорием, он абсолютно адекватный, на мой субъективный взгляд. Я видел его супругу, детей. Ребята были на домашнем обучении, они ведут особенный образ жизни, но ничего плохого я сказать не могу. Для меня эта новость – шок. После того, как я приехал написать материал про озеро Дружбы с лотосами, мы поддерживали связь, но потом «потерялись».

По словам корреспондента, образованием детей занималась супруга. Но говорили в основном не о семье, а о планах насчет «заПАведника». Свою вторую половинку Григорий повстречал на неком фермерском фестивале. Анна родом из Владивостока, но ради возлюбленного покинула город и перебралась в Новотроицкое.

Около 15 лет супруги жили в любви и гармонии. Ждали пятого малыша, день рождения ребенка должен был стать праздником, но обернулся трагедией. Супруга (такую версию, по данным «КП», рассказал следователям Григорий) скончалась после родов. Малыш тоже не подал признаков, тогда мужчина кремировал его в печи бане. Тело жены, завернутое в одеяло, отвез в морг. Почему не позвонил в полицию – загадка.

Следственный комитет завел уголовное дело. По какой статье – пока не распространяются. В СК редакции обмолвились, что двое мальчишек и девчонок в безопасности. Куда именно увезли детей – рассказать не могут. Главный вопрос, на который предстоит ответить следователям, – был ли новорожденный действительно мертв. И пошла ли семья впервые на домашние роды или это был первый и последний трагический эксперимент?

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