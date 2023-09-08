Шторм в Амурской области ломал деревья, обрывал провода и срывал крыши с домов

В селе Марково сорвало крышку дома культуры. Фото: Телеграм-канал saltykovadm

Прошедший территорию Амурской области западный циклон доставил немало проблем муниципалитетам и жителям области. Сильный шквалистый ветер, скорость которого ночью достигала 16-20 метров в секунду и больше, сорвал крыши с домов, повалил деревьев и оборвал провода линий электропередач в областном центре и Благовещенском округе, Белогорске, Свободном. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Сильнее всего досталось селу Марково Благовещенского округа. Ветром здесь снесло крышу местного дома культуры, которая упала на игровую площадку во дворе детского сада и повредила находящиеся здесь сооружения. Глава округа Денис Салтыков после осмотра нанесенных повреждений ввел в селе ЧС локального характера для ускорения ликвидации последствий.

Сорванная крыша упала на детскую площадку. Фото:Телеграм-канал saltykovadm

В областном центре от ветра пострадали линии электропередач. Обрывы и захлестывания проводов, падение на них веток привели к отключениям электричества в районах КПП, улицы Тенистая, ВДНХ, Октябрьской-Больничной и Лазо-Октябрьской. В течение дня специалисты Амурских коммунальных систем занимаются оценкой полученных повреждений и восстановлением электроснабжения.

В Благовещенске ГСТК устраняет последствия стихии. Фото: Администрация города

В Белогорске, по информации мэра города Станислава Милюкова, в течение ночи в трех районах происходило отключение электроэнергии, которое быстро было восстановлено. Утром свет продолжал отсутствовать в части «Зеленого городка», энергетики работали над его возобновлением.

В нескольких районах города ветер повалил деревья и снес боковые панели павильонов автобусных остановок.

Для предотвращения возможных несчастных случаев в Белогорске закрыли городской парк и запретили проведение запланированных в нем школьных мероприятий. Парк Дзержинского остался открыт, но ввели ограничения на использование паркового оборудования.

В Свободном дерево упало на детскую площадку. Фото: Телеграм-канал SVB New

В соцсетях Свободного публикуют фотографии рухнувших в городе тополей. Во дворе дома на улице 50 лет Октября, 15/1, береза упала на детскую площадку. Городской район «Мутивода» остался без электричества из-за дерева, оборвавшего провода при падении. Жители ожидают приезда энергетиков.

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