Люди шли мимо, не обращая внимания на просьбы ребенка: 11-летнего Матвея из Благовещенска наградили за спасение замерзающего на улице пенсионера

Матвей, возвращаясь домой, увидел на обледеневшем тротуаре неподвижную фигуру Фото: Фонд социально-культурных инициатив

Медаль всероссийской инициативы «Горячее сердце» получил 11-летний Матвей Кашуба из Благовещенска. На счету юного парня уже есть одна спасенного жизнь. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Благовещенск».

Матвей, возвращаясь домой, увидел на обледеневшем тротуаре неподвижную фигуру. Пожилой мужчина лежал без сознания прямо на сильном морозе. Времени на раздумья не было: холод убивал человека буквально на глазах. Матвей попытался позвать на помощь прохожих, но люди спешили по своим делам и не откликнулись на его призыв. Тогда мальчик решил действовать сам.

Он не прошел мимо и не поддался примеру безразличия. Школьник снял свои теплые варежки и аккуратно надел их на окоченевшие руки лежащего на морозе мужчины - это был первый шаг к спасению, простая, но очень добрая попытка хоть немного согреть человека. Затем Матвей достал телефон и позвонил в службы спасения. Он четко объяснил диспетчеру, где они находятся и что случилось. Благодаря этому звонку скорая помощь и полиция прибыли очень быстро. Медики оказали мужчине первую помощь, согрели и увезли в больницу.

«Матвею 11 лет, он юнармеец, и своим поступком он доказал, что не случайно носит это звание», - отметили в Фонде социально-культурных инициатив.

