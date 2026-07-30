Борис Белобородов: "Как инфо-миллиардеры испортили жизнь простым предпринимателям"

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Практикой применения нового закона для предпринимателей поделился эксперт, общественный бизнес-омбудсмен, председатель Союза предпринимателей Амурской области Борис Белобородов.

Инфо-миллиардеры

Многие помнят резонансные истории «инфопредпринимателей». Елена Блиновская с её «марафонами желаний», Лерчек (фитнес-блогер Валерия Чекалина), уроженец Тынды Дмитрий Портнягин (закрытый бизнес-клуб), Аяз Шабутдинов с его курсами по росту бизнеса. Они зарабатывали на желании людей быстро разбогатеть, стать успешными, обрести красивое тело или крепкое здоровье.

Их продукт — курсы, марафоны, закрытые клубы — пользовался спросом. Покупатели добровольноплатили за «золотой ключик» к лучшей жизни.

Но за красивой картинкой скрывалась налоговая схема,которую они считали естественной. Государство обвинило их в дроблении бизнеса с целью неуплаты налогов.

Как работала схема дробления

У понятия «дробление бизнеса» долго не было нормативного определения. Законодатели опасались, что смекалистые предприниматели найдут пути обхода жёстких критериев. По сути, под дроблением понимают создание цепочек из взаимосвязанных и подконтрольных одному лицу организаций и ИП, направленное исключительно на получение налоговой выгоды.

Пример схемы: головная компания с выручкой 1 млрд рублей в год должна была платить налог на прибыль по ставке 20% (с 2025 года — 25%). Чтобы снизить платежи, владелец регистрировал десятки подконтрольных ИП на родственников и сотрудников. Они становились «поставщиками услуг» для головной компании и забирали часть выручки. ИП на патенте платят 6% с потенциально возможного дохода, а не 20% с реальной прибыли.

Вместо 200 млн рублей честного налога — 10 млн. Разница в 190 млн рублей в год оставалась в кармане автора схемы.

В реальности фигуранты, по версии следствия, «сэкономили» гораздо больше:

• Блиновская — 906 млн рублей

• Лерчек — около 300 млн рублей

• Портнягин — 124 млн рублей плюс новый иск ФНС на 802 млн рублей

Как государство боролось с дроблением

Государство решило навести порядок и уменьшить максимальное значение годовой выручки для применения ПСН с 60 до 10 млн рублей. Тогда фигурантам пришлось бы регистрировать уже в несколько раз больше подконтрольных ИП.

Но, как часто бывает, «вместе с водой выплеснули и ребенка».

«Инфопредпринимателей», применявших дробление, можно пересчитать по пальцам. А честных предпринимателей на патенте — не меньше миллиона! Они годами работали честно, создавали рабочие места. Их рентабельность — не десятки процентов, а 10–15%. Многие работают на грани рентабельности, реализуя социально значимые товары. Они — основа экономики в сёлах, посёлках и малых городах», — поделился в беседе с «КП» Борис Леонидович Белобородов – предприниматель и председатель Союза предпринимателей Амурской области (СПАО).

Снижение порога выручки для ПСН с 60 до 20 млн рублей в 2026 году (с последующим падением до 15 и 10 млн) привело к росту налоговой нагрузки в 3–10 раз при неизменной выручке. По мнению Белобородова, компенсировать рост налогов повышением цен невозможно — покупательная способность населения ограничена. Эксперт убежден: бизнес закрывается, налоговые поступления падают, рабочие места сокращаются. Эффект, как он считает, — обратный ожидаемому.

«Решение об ужесточении патентной системы не учитывает организационные основы микробизнеса в малых городах, посёлках и сёлах. Их небольшой масштаб делает их непривлекательными для крупного и среднего бизнеса — именно того, кто и является «автором» дробления», —полагает Борис Белобородов.

Таким образом, по мнению предпринимателя, от борьбы с дроблением бизнеса реально пострадали не столько условные «блиновские» и «лерчеки», сколько те, кто даже не помышлял о дроблении, кому оно совершенно не выгодно.

Борис Леонидович Белобородов — предприниматель с 1992 года, член Общественного совета при УФНС России по Амурской области, общественный бизнес-омбудсмен. В разные годы: советник губернатора Амурской области по вопросам предпринимательства, председатель Совета по развитию МСП при Правительстве области, уполномоченный по защите прав предпринимателей. С марта 2026 года — председатель Союза предпринимателей Амурской области (СПАО)

Реальные истории амурских предпринимателей

«Я бывший индивидуальный предприниматель», — так начинается история Сергея. Двадцать три года он обеспечивал продуктами жителей одного из районов Благовещенска. А теперь магазин закрыт.

До 2026 года Сергей работал на патентной системе налогообложения. С его слов, для него она была идеальной: годовой лимит 60 миллионов рублей, понятные платежи, предсказуемость. Небольшие расходы на ведение бухгалтерии: одним кликом бухгалтер в приложении оплачивал налог раз в месяц и забывал о нём.

«Был лимит в 60 миллионов рублей, в котором мы очень хорошо укладывались. И по сумме налога устраивала — она была адекватной, подъёмной, удобной и очень нужной для нас», — рассказывает Сергей.

1 января 2026 года лимит выучки для патента упал с 60 до 20 миллионов рублей. Сергей превысил его. Задним числом он стал плательщиком НДС. После первого же месяца работы в 2026 году он заплатил налог, который оказался в 10 раз выше прежнего, и понял: бизнес перестал приносить доход.

«Я поставил крест на планах по расширению магазина и закрыл ИП», — говорит он.

Двадцать три года, отданные делу, закончились за один налоговый период.

«Всё это негативно сказалось на моей семье, качество жизни резко ухудшилось, — подводит итог Сергей. — Очень жаль».

Сергей полагает, что его единственное спасение — вернуть по патенту лимит 60 миллионов рублей.

История Ольги, владелицы продуктового магазина в селе Благовещенского муниципального округа, — другой вариант той же ситуации.

Она работает уже 10 лет. В 2025 году заплатила по патенту 175 тысяч рублей налогов — вместе с НДФЛ и пенсионными отчислениями. 25 декабря 2025 года она увидела налоги на 2026 год. Для неё они выросли почти в четыре раза. Тот день она запомнила на всю жизнь.

«Что-то пошло не так — это мягко сказано», — говорит Ольга.

Она планировала сделать пристройку к магазину, завезти для жителей села новые товары, расширить ассортимент. Теперь эти планы отложены на неопределённый срок.

Со слов Ольги, магазин продолжает работать, но её личный доход сегодня меньше, чем зарплата продавцов.

«Семья помогает финансово, сотрудники относятся с пониманием. Но малый бизнес сегодня умирает. Мы крутимся в своём маленьком мире и не можем выплыть. Крупному бизнесу хорошо, а мелкий — это оставляет желать лучшего».

Хроника налоговых обращений Бориса Белобородова

• 12 мая 2026 года. Союз предпринимателей Амурской области (СПАО) выступил с обращением к губернатору, депутатам Заксобрания, в Госдуму и амурским сенаторам. Требование: остановить снижение налоговых порогов и вернуть норму 60 млн рублей, которая действовала до 1 января. Обращение поддержали более 700 предпринимателей.

• 15 июня 2026 года. Борис Белобородов направил письмо председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову с предложением распространить трёхлетнюю «заморозку» налогового порога и на патентную систему. Комитет признал предложение заслуживающим внимания.

• 15 июля 2026 года. СПАО направил губернатору Амурской области Василию Орлову обращение, в котором ещё раз изложил свою позицию по вопросу влияния снижения порога для патентной системы налогообложения.

• 27 июля 2026 года. Борис Белобородов направил официальное обращение министру финансов Антону Силуанову с предложением заморозить порог для патентов на 20 млн рублей до 2028 года и вернуться к обсуждениюпорога в 60 млн рублей.

Что дальше?

Очередной раз «хотели сделать как лучше, а получилось как всегда». Осенью 2026 года Госдума нового созыва будет рассматривать вопрос о патентной системе налогообложения малого бизнеса. Осталось совсем немного времени, чтобы аргументы тех, кто работает «на земле», в том числе амурских предпринимателей, были услышаны в высоких кабинетах.