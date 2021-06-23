В Приамурье погиб краснокнижный гриф: проводится проверка

Специалисты обнаружили птицу в тяжелом состоянии Фото: Управление животного мира Амурской области

В Амурскую область залетел черный гриф. Однако, птица погибло. Как сообщают специалисты Управления животного мира Амурской области, люди слишком поздно обратились к ним.

Как выяснилось, краснокнижного чёрного грифа заметили жители Селемджинского района недалеко от села Стойба почти неделю назад. Они подъезжали к нему, фотографировали, пытались подкормить, чем было. Однако в Управление по охране животного мира Амурской области рассказали о птице только вчера, 22 июня.

В этот день госинспекторы Селемджинского района добрались до птицы и нашли её в очень тяжёлом состоянии. Что с ней случилось, выяснят эксперты по время вскрытия.

Черный гриф занесен в Красные книги России и Амурской области. Птицу всего трижды регистрировали на территории Приамурья – в Белогорском, Серышевском и Октябрьском районах.

Управление по охране животного мира просит жителей области незамедлительно сообщать о встречах с дикими животными и краснокнижными птицами для того, чтобы можно было вовремя отреагировать и оказать им помощь, если это потребуется.

Телефон конфликтной группы Управления – 8 (914) 557-15-90.