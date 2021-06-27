Наводнение-2021 в Приамурье побило сразу два рекорда

Вода зашла в 20 населенных пунктов Приамурья. Фото: правительство Амурской области

Лишь день назад уровень Амура у Благовещенска превысил отметку наводнения-2013 – 822 см. А сегодня уже перегнал показатель 1984 г., составлявший 857 см.

Впереди лишь абсолютный рекорд 1958 г. – 895 см. Благовещенцы как завороженные следят за уровнем воды. Мало кто реально рассчитывал на показатель 1984-го, но в крайнюю точку мозг просто отказывается верить. Это будет самая настоящая катастрофа, хотя спасатели еще в начале недели утверждали, что благовещенская набережная 9-10 м воды выдержит. Но о 10 метрах лучше просто не думать.

На другом берегу Амура, в китайском городе Хейхэ, набережную уже затопило (на фото - дальний берег). Фото: правительство Амурской области

Сейчас Амур стоит на 858-ми см. Гребень паводка ждали в ночь на 27 июня, но в течение воскресенья уровень понемножку да прибавлял.

- Сегодня-завтра еще ожидаются небольшие подъемы – 5-10 см и с 29 июня ожидаем спад на 10-30 см в сутки, - прогнозирует директор Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Виталий Соловьев. – Также сегодня-завтра возможны подъемы 5-10 см в сутки на Зее, сейчас ее уровень остановился на 781-ти см. Но 29 июня опять-таки ожидается спад на 10-30 см в сутки.

Подтопленными оказались свыше 700 домов - и это, вероятно, не предел. Фото: правительство Амурской области

Гребень смещается к югу - 28-29-го он пройдет в Константиновском районе (ожидаемый уровень -- 850 см). Там уже спешно строят дополнительные дамбы, уложено несколько сотен мешков с песком. Также укрепляют береговую оборону в Михайловском (там уже действует режим ЧС), Тамбовском и Архаринском (здесь вовсю идет плановая эвакуация населения – на 28-30 июня ожидается 850-880 см) районах.

Кстати, особая благодарность выражается десяткам добровольцев, которые три дня помогали строить дамбы в захлебывающейся Владимировке под Благовещенском.

Ну а на верхнем Амуре вода продолжает падать. Все больше выныривают страшно затопленные в свое время Джалинда (Сковородинский район), Черняево (Магдагачинский район). С 28 июня ожидается спад на 20-50 см за сутки в пограничной Сергеевке, куда сегодня на теплоходах доставляют необходимые вещи и забирают желающих эвакуироваться.

Промежуточные итоги следующие - на территории восьми муниципальных образований в 20 населенных пунктах подтоплено:

• 764 частных жилых дома,

• 1 865 приусадебных участков,

• 19 участков автодорог и 7 автомобильных мостов.

Без автомобильного сообщения 11 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях.

Неподалеку от Благовещенска, в селе Владимировка, добровольцы возводят дамбы - здесь может затопить 400 домов. Фото: правительство Амурской области

Эвакуировано 2 563 человек, из них 734 ребенка, из них размещено:

• в ПВР 381 человек, из них 168 детей,

• по родственникам 2182 человека, в том числе 566 детей.

Теперь, конечно, главный вопрос: «Что дальше?»:

• Там, где ушла вода, уже начата работа по дезинфекции подтопленных территорий. Комиссии проводят оценку ущерба, причем им велено начинать работу, не дожидаясь ухода воды с территории.

• Поручено взять на контроль цены на стройматериалы для восстановления пострадавших домовладений, чтобы избежать спекуляций.

• В благовещенском МФЦ для жителей, в чьи дома зашла вода, начнется прием заявлений на выплату средств из регионального бюджета.

• Правительством области открыт единственный счет для добровольного перечисления средств амурчанам, пострадавшим от наводнения.

• Амурские органы ЗАГС уже начали работу по восстановлению документов, утраченных из-за паводка. Пострадавшие освобождены от уплаты госпошлин на период ЧС.

В подтопленные села отправляют еду и лекарства. Фото: правительство Амурской области

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