Число погибших при столкновении поездов в Амурской области увеличилось до четырех

Вчера, 18 июля, во второй половине дня спасатели вытащили из-под завалов на месте столкновения поездов останки еще одного погибшего. До этого мужчина числился пропавшим без вести.

Тело первого пропавшего мужчины, которое было зажато искареженым железом, также было извлечено 18 июля.

- Аварийно-спасательные работы на месте столкновения двух грузовых поездов завершены. Спасатели вернутся на место дислокации 19 июля, - сообщили в амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Также известно о ещё троих пострадавших. Об их состоянии рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области. Все трое получили травмы средней степени тяжести и сейчас находятся в Зейской районной больнице под наблюдением медиков.

Ранее была озвучена предварительная причина столкновения грузовых поездов - сердечный приступ у одного из машинистов.

Напомним, происшествие случилось 17 июля на 51 км от станции Верхний Улак. Тындинский следственный отдел по факту случившегося возбудил уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливается круг свидетелей и потерпевших.