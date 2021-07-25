Защищал честь жены: министр цифрового развития Амурской области умер после драки на турбазе

Скончавшемуся Александру Курдюкову было 39 лет. Фото: www.instagram.com/va.orlov/

Министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову не было и сорока лет. Красавица-жена, двое детей. Он сравнительно недавно вступил в должность, строил большие планы. Однако им не суждено было осуществиться.

В субботу, 17 июля, министр с семьёй отправился отдыхать на одну из турбаз области. Погода была отличной, семья загорала, купалась в бассейне, все они были счастливы. Никто и не подозревал, что вечером того же дня Александра Курдюкова найдут избитым: с черепно-мозговой травмой, переломом височной кости и ушибом головного мозга.

Как сообщают источники "КП", министр поссорился с одним из отдыхающих на турбазе мужчин из-за того, что тот оказывал излишние знаки внимания его супруге, пытался флиртовать. От полученных в ходе драки травм Курдюков впал в кому и не мог рассказать, что же произошло в тот вечер.

Целую неделю министр боролся за жизнь. И семья, и коллеги до последнего надеялись на выздоровление, но чуда не случилось. 24 июля Александр Курдюков скончался.

Официальные подробности трагедии разглашать не спешили. В министерстве цифрового развития только сухо сообщали, что глава ведомства на больничном.

Только сегодня, 25 июля губернатор Амурской области опубликовал в своих соцсетях соболезнования семье Александра Михайловича.

Чуть позже областная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Причем поначалу дело возбуждали в полиции, но для более тщательного расследования его передали следователям.

- Вечером, 17 июля, в компании отдыхающих граждан между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанёс телесные повреждения другому, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Алексей Лубинский.

Из собственных источников "КП" стало известно, что задержанный - спортсмен, занимается пауэрлифтингом. Один из его ударов стал смертельным. Однако окончательные выводы сделают следователи. Пока мужчине не избрали меру пресечения.

Редакция "Комсомолки" выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего.