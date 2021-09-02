Амурская прокуратура организовала проверку из-за самосожжения подростка

Это произошло 28 августа в селе Екатеринославка Октябрьского района. Фото: Татьяна РЯБОВА

В Амурской области прокуратура объявила проверку по факту гибели 16-летнего подростка, который поджог себя во время каникул. Это произошло 28 августа в селе Екатеринославка Октябрьского района.

По информации прокуратуры, молодой человек родился в 2004 году, учился в одном из колледжей города Благовещенска. Летние каникулы он проводил дома, в Екатеринославке. Именно там он совершил акт самосожжения. Почему юноша мог так поступить, на данный момент неизвестно.

- От полученных травм несовершеннолетний скончался 29 августа 2021 года, - проинформировали в пресс-службе областной прокуратуры. – В тот же день следователем Октябрьского МСО СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетнего».

Расследование находится на контроле прокуратуры Амурской области.

Также специалисты прокуратуры оценят работу органов и учреждений системы профилактики, которые должны были предупреждать подобные случаи. Проверят, в том числе, педагогов колледжа, где учился погибший.

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Все это происходило недалеко от администрации (подробности)