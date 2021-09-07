По факту падения фейерверка в Архаринском районе возбуждено уголовное дело

Амурчанка получила ожог Фото: Татьяна РЯБОВА

В Архаринском районе возбуждено уголовное дело по факту получения травм женщиной во время фейерверка. Происшествие случилось 5 сентября в Архаре во время празднования дня образования поселка. Во время запуска фейерверка 34-летняя местная жительница получила ожог – в нее попал пиротехнический заряд. Также у женщины испорчена верхняя одежда. По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, установлена организация, ответственная за проведение праздничного фейерверка. В рамках возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших указанное мероприятие, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Прокуратура Архаринского района взяла на контроль расследование уголовного дела.

В ходе проверки прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности.

Ранее администрация сельсовета сообщала, что во время происшествия никто не пострадал.