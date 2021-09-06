Салют упал в толпу людей во время сельского праздника в Приамурье

Во время происшествия никто не пострадал Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В поселке Архара произошел несчастный случай. В толпу людей упали несколько залпов салюта. О произошедшем рассказывают в Instagram-паблике @arhara_live.

Фейерверк запускали в честь празднования 110-летия поселка и 95-летия Архаринского района. Кадры с места происшествия появились в пабликах в Instagram.

На кадрах заметно, как один из залпов, не взлетев в воздух, полетел в толпу. Люди начали отскакивать в сторону, отряхивать с себя попавшие на одежду искры. На земле салют быстро погас. Рядом находилась женщина с коляской. После случившегося она вытаскивает ребенка, чтобы его осмотреть.

В администрации сельсовета рассказали, что во время происшествия никто не пострадал:

- Салют взлетел, но просто части от него, видимо, отскочили. На месте дежурили пожарные и скорая помощь. Обращений и пострадавших не было.

Смотреть видеосюжет Салют упал в толпу людей во время празднования Дня поселка в Приамурье

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