Подозреваемого в смерти сотрудника ДПС заключили под стражу

Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей Фото: МВД России по Амурской области

В Амурской области подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника полиции заключен под стражу. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании 34-летнего жителю Хабаровска меры пресечения. Ему инкриминируют статью 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, подозреваемый причастен к причинению смертельных травм сотруднику дорожно-патрульной службы при исполнении им своих служебных обязанностей. Напомним, трагедия произошла 11 сентября на участке федеральной автомобильной дороги «Амур».

- В связи с тем, что подследственный подозревается в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянного места работы, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения чужого имущества, находится по решению суда под административным надзором после отбытия наказания по последнему приговору, а также может принять меры к уничтожению следов преступления, следствие и Архаринский районный суд посчитали эти и другие имеющиеся основания достаточными для избрании в отношении подозреваемого на период расследования уголовного дела меры пресечения, связанной с изоляцией от общества, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Амурской области.

Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина дал признательные показания, которые с его участием проверены следователем на месте преступления.

Расследование уголовного дела продолжается. Оно поручено третьему отделу по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Амурской области.

Ранее Председатель Следственного комитета РФ потребовал доложить о ходе расследования. Он был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.