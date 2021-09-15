В Приамурье простились с полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей

Подозреваемого в смерти сотрудника полиции уже задержали Фото: МВД России по Амурской области

В поселке Новобурейский состоялись похороны сотрудника амурской полиции, погибшего при исполнении служебных обязанностей. Церемония прощания с Вячеславом Шевалье прошла в поселковом Доме культуры. Проводить полицейского в последний путь собрались его близкие, родственники, друзья, знакомые и сослуживцы, представители районной администрации, правоохранительных структур. Участие в траурном мероприятии принял начальник УМВД России по Амурской области генерал-майор полиции Константин Носков, а также руководители подразделений регионального ведомства.

Выступая на траурном митинге, Константин Анатольевич выразил искренние соболезнования семье погибшего полицейского, отметил мужество и героизм Вячеслава Шевалье, который до последних секунд своей жизни оставался верен Присяге. Начальник областного Управления МВД высказал твердую уверенность, что память о нем будет вечно храниться в сердцах сотрудников органов внутренних дел Приамурья.

На местном кладбище под звуки оружейного салюта, с воинскими и ритуальными почестями тело погибшего было предано земле.

Напомним, инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области, лейтенант полиции Вячеслав Вячеславович Шевалье погиб при исполнении служебных обязанностей 11 сентября.

Около 23:00 на автодороге в Архаринском районе, находясь на службе, он вместе с напарником остановил автомобиль для проверки информации о возможной причастности сидевшего за рулем мужчины к противоправной деятельности. Когда Вячеслав подошел к машине водитель возобновил движение. Полицейский попытался помешать этому, но получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

Вячеславу Шевалье было всего 32 года. У него остались жена и двое детей.