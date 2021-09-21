В здании амурского управления МВД происходят задержания и обыски

Сообщается, что причина задержаний - взятки Фото: пресс-служба амурского УМВД

Очевидцы сообщают «КП-Благовещенск» о том, что в здании Управления МВД России по Амурской области, расположенного в Благовещенске, происходят задержания и обыски. Свидетели сообщают, что туда ворвались люди в масках.

Благовещенцы рассказывают, что вокруг здания можно увидеть множество людей в масках. Происходящее напоминает задержание. Более точной информации пока не сообщается.

По информации официального источника, несколько сотрудников задержаны по подозрению в получении взятки.

Примечательно, что все это происходит в день, когда в суде началось заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области. Его и начальника тыла обвиняют в превышении должностных полномочий.

Мы обратились за комментарием в Следственный комитет Амурской области и региональное МВД. Оперативной информации получить не удалось.

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