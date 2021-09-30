Подростков, осквернивших мемориал в Свободном, может ждать до трех лет тюрьмы

Происшествие случилось в конце августа Фото: gzt-sv.ru

В Свободном перед судом предстанут трое подростков, осквернивших Мемориал Победы. Об этом сообщает следственный комитете по Амурской области.

Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению детей в части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц».

Происшествие случилось 21 августа. Тогда пьяные подростки осквернили Мемориал Победы, раскидав ритуальные венки. Кроме того, парни нецензурно выражались в адрес скульптуры, посвященной борьбе с фашизмом, а также били ее руками. Происходящее они снимали на видео.

По итогам расследования к административной ответственности привлечены родители обвиняемых, в органы системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних направлены представления об устранении причин, обусловивших поведение подростков.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд.

Региональная прокуратура сообщает, что за совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде ограничения свободы до трех лет, либо принудительные работы или лишение свободы на тот же срок.