2018-09-21T03:48:47+03:00
Экономика

В Амурской области появился вахтовый поселок для угольщиков

Проживать в нем будут жители Приамурья и других регионов России, желающие работать вахтой на Ерковецком угольном разрезе
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Сейчас в Варваровке введен в эксплуатацию первый корпус поселка.Сейчас в Варваровке введен в эксплуатацию первый корпус поселка.
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Новый вахтовый поселок для угольщиков появился в селе Варваровка Октябрьского района Амурской области. Проживать в нем будут жители Приамурья и других регионов России, желающие работать вахтой на Ерковецком угольном разрезе, где в связи с развитием производства сейчас открылось много новых вакансий.

Строительство вахтового комплекса финансирует входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь». Сейчас в Варваровке введен в эксплуатацию первый корпус поселка - двухэтажное общежитие для горняков со всеми удобствами и инфраструктурой. В перспективе планируется строительство еще нескольких корпусов и полное заселение горняцкого вахтового поселка.

- Объемы добычи угля на Ерковецком разрезе растут, и «Амуруголь» привлекает для работы новых специалистов. Сейчас на угольных предприятиях Амурской области открыты вакансии машинистов экскаваторов и бульдозеров, а также высококвалифицированных специалистов в области наладки и испытаний горных машин и электрооборудования. Для тех, кто захочет работать вахтовым методом, мы и построили новый комплекс, где есть все необходимое для комфортного проживания, - пояснил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам АО «Амуруголь» Евгений Матлаускас.

В новом общежитии для горняков есть все удобства.

В новом общежитии для горняков есть все удобства.

Дочернее предприятие «Русского Угля» «Амурский уголь» - единственное угледобывающее предприятие Приамурья. Ежегодно на разрезах Ерковецкий и Северо-Восточный добывают более 3,3 млн тонн бурого энергетического угля. Амурское твердое топливо идет не только на нужды структур большой энергетики и ЖКХ региона, но и в другие части Дальнего Востока.

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