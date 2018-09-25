В Благовещенске нашли боевую гранату во время разбора частного дома
Дежурной смене спасателей областного поисково-спасательного отряда за прошедшие сутки пришлось восемь раз выезжать на помощь амурчанам. Один из выездов отличался от обычных (вскрыть двери, помочь при пожаре или ДТП) - речь шла об обнаружении боеприпасов.
Во время разбора частного жилого дома в Благовещенске люди нашли подозрительный предмет. Как оказалось, это была граната. На место выезжали специалисты, представитель инженерной службы ДВОКУ установил, что это РГД-5 - граната боевая, хоть и без запала.
- Она была изъята для дальнейшей утилизации, - сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
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