2018-09-25T09:39:10+03:00
Происшествия

В Благовещенске нашли боевую гранату во время разбора частного дома

Ее увезли для дальнейшей утилизации
Полина ОЗЕРОВА
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Дежурной смене спасателей областного поисково-спасательного отряда за прошедшие сутки пришлось восемь раз выезжать на помощь амурчанам. Один из выездов отличался от обычных (вскрыть двери, помочь при пожаре или ДТП) - речь шла об обнаружении боеприпасов.

Во время разбора частного жилого дома в Благовещенске люди нашли подозрительный предмет. Как оказалось, это была граната. На место выезжали специалисты, представитель инженерной службы ДВОКУ установил, что это РГД-5 - граната боевая, хоть и без запала.

- Она была изъята для дальнейшей утилизации, - сообщает пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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