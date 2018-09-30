2018-10-01T03:36:15+03:00
Общество

В Приамурье приедут еще десять тысяч китайских туристов

Больше ста тысяч жителей Поднебесной в этом году захотели посмотреть на амурские красоты
Людмила СУДЕЙКИНА
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Амурскому безвизовому туризму в Приамурье исполнилось 30 лет. На посвященной этому событию пресс-коференции и.о. руководителя министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Екатерина Киреева сказала, что Приамурье каждый год прирастает китайскими туристами:

- В этом году ожидается 104 тысячи китайских туристов, это почти на 10 тысяч больше, чем в 2017 году. Тогда было 94, - рассказала она. И отметила, что желающих въехать в Россию через Благовещенск становится больше. - Мы каждый год прирастаем китайскими туристами. В этом году мы превысили планку одномоментного въезда - на 4 тысяч человек.

Екатерина Киреева отметила, что как только будет построен мост, а в перспективе и трансграничная канатная дорога через Амур, вместе с запланированной инфраструктурой, то привлекательнось амурского региона для российско-китайского туризма еще больше вырастет.

Напомним, что строительство автомобильного моста между двумя странами через реку Амур начали уже в январе текущего года.

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