2018-09-30T08:44:55+03:00
Общество

На дорогах Приамурья за сутки погибли два человека

Людмила СУДЕЙКИНА
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Два ДТП со смертельным исходом произошли в Амурской области меньше чем за сутки. Обе аварии - в северных населенных пунктах, в обоих случаях есть подозрение на вождение в пьяном виде. Погибли при этом, по словам очевидце те, кто вел машину по правилам и трезвым.

Первое столконовение произошло вечером накануне, 29 октября, на одной из центральных улиц города Зея. Иномарка "Тойота" столкнулась с такси "Рено Логан". Водитель таксомотора погиб на месте, два его пассажира госпитализированы, водитель "логана" и его пассажир - тоже в больнице. Есть информация, что именно водитель "тойоты" был нетрезв. Органы УВД ведут раследование, в том числе назначен целый ряд экспертиз.

Второй трагический случай произошел уже утром, в Соловьевске. Волитель "Жигулей" тоже столкнулся с нетрезвой компанией на иномарке - "тойоте чейзер".И по словам очевидцев мужчина погиб, а остальные - нетрезвая компания - пострадали. В областном УВД факт столкновения подтверждают и говорят, что список погибших и пострадавших уточняется.

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