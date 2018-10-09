После обрушения моста в Свободном ввели режим ЧС

СЕГОДНЯ 06:45 2018-10-09T12:51:48+03:00

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Когда врио главы Свободного Владимир Константинов прибыл на место ЧП – обрушение виадука на железнодорожные пути – и посмотрел на разрушения, он немедленно созвал комитет по чрезвычайным ситуациям. Где и предложил ввести режим ЧС. Ликвидировать последствия обрушения нужно быстро: поезда стоят по всей Забайкальской железной дороге, а часть Свободного оказалась отрезана от «материка».

- Члены комиссии решение о введении ЧС поддержали единогласно. Также был о принято решение о демонтаже конструкции. О пострадавших (предварительно): мужчина 1970 г.р., водитель грузового транспорта. Госпитализирован с переломами обеих голеней. О виадуке: 1982 года постройки. Дороги: в кратчайшие сроки будут установлены необходимые дорожные знаки и указатели о направлении движения, пути движения общественного транспорта определяются. Соцвопросы: заместителю мэра поставлена задача организовать доставку детей из дома в детские сады и школы и обратно, - отчитались в пресс-службе мэрии Свободного.