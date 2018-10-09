2018-10-09T06:52:35+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном

Мужчина находится в удовлетворительном состоянии
Алексей КОЗЫРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врачи осмотрели пострадавшего при обрушении виадука в амурском Свободном водителя.

- Кроме перелома и ушиба грудной клетки больше видимых повреждений пока не выявлено, но в данный момент пострадавшему проводится комплекс диагностических мероприятий. Мужчине будет оказана вся необходимая помощь, его госпитализируют в травматологическое отделение, - рассказала главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

У медиков сейчас есть и другие проблемы – часть города оказалась недоступна для машин скорой помощи.

- Сейчас решается вопрос об усилении гравийного покрытия объездной, нижней дороги из Залинейной части города с тем, чтобы обеспечить свободный проезд к больнице санитарного автотранспорта. Несмотря на происшествие, медицинская помощь, в том числе скорая медпомощь, горожанам и жителям Свободненского района оказывается в штатном режиме, - сообщила Нина Лесик.

К месту происшествия экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства Александр Зеленин. Первоочередная задача сейчас – не допустить транспортного коллапса.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24