Стало известно о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном

СЕГОДНЯ 06:52 2018-10-09T06:52:35+03:00

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Врачи осмотрели пострадавшего при обрушении виадука в амурском Свободном водителя.

- Кроме перелома и ушиба грудной клетки больше видимых повреждений пока не выявлено, но в данный момент пострадавшему проводится комплекс диагностических мероприятий. Мужчине будет оказана вся необходимая помощь, его госпитализируют в травматологическое отделение, - рассказала главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.

У медиков сейчас есть и другие проблемы – часть города оказалась недоступна для машин скорой помощи.

- Сейчас решается вопрос об усилении гравийного покрытия объездной, нижней дороги из Залинейной части города с тем, чтобы обеспечить свободный проезд к больнице санитарного автотранспорта. Несмотря на происшествие, медицинская помощь, в том числе скорая медпомощь, горожанам и жителям Свободненского района оказывается в штатном режиме, - сообщила Нина Лесик.

К месту происшествия экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства Александр Зеленин. Первоочередная задача сейчас – не допустить транспортного коллапса.