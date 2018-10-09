Стало известно о состоянии водителя, пострадавшего при обрушении моста в Свободном
Врачи осмотрели пострадавшего при обрушении виадука в амурском Свободном водителя.
- Кроме перелома и ушиба грудной клетки больше видимых повреждений пока не выявлено, но в данный момент пострадавшему проводится комплекс диагностических мероприятий. Мужчине будет оказана вся необходимая помощь, его госпитализируют в травматологическое отделение, - рассказала главный врач Свободненской больницы Нина Лесик.
У медиков сейчас есть и другие проблемы – часть города оказалась недоступна для машин скорой помощи.
- Сейчас решается вопрос об усилении гравийного покрытия объездной, нижней дороги из Залинейной части города с тем, чтобы обеспечить свободный проезд к больнице санитарного автотранспорта. Несмотря на происшествие, медицинская помощь, в том числе скорая медпомощь, горожанам и жителям Свободненского района оказывается в штатном режиме, - сообщила Нина Лесик.
К месту происшествия экстренно выехали губернатор Василий Орлов и министр транспорта и строительства Александр Зеленин. Первоочередная задача сейчас – не допустить транспортного коллапса.