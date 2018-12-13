2018-12-13T11:38:08+03:00
Общество

Следователи проверят, почему в благовещенской больнице вместо лейкопластыря использовали скотч

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Полина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске началась доследственная проверка в городской клинической больнице. Ее организовал благовещенский следственный отдел СУ СК России по Амурской области после нескольких публикаций в местных и центральных СМИ - сообщалось, что в лечебном учреждении пациентке повязку на послеоперационных швах зафиксировали не лейкопластырем, как положено, а канцелярским скотчем.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном управлении Следственного комитета России по Амурской области.

Известно также, что проверки начали прокуратура и министерство здравоохранения области. Специалисты разберутся, как так вышло, что под рукой у сотрудников хирургического отделения в нужный момент не оказалось лейкопластыря, который в остальной больнице есть.

К слову, буквально вчера в городской клинической больнице назначили исполняющего обязанности главного врача. Его коллективу медучреждения представил министр здравоохранения Приамурья Андрей Субботин.

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