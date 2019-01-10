В Амурской области «мусорную реформу» могут перенести на год

10 Янв. 2019 2019-01-10T08:35:36+03:00

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Начало работы новой системы обращения с отходами предложили отложить на год. Проблему «мусорной реформы» в Приамурье обсудили председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональных и внешнеэкономических связей Заксобрания области Ольга Петайчук, приседать Амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов и бизнес-омбудсмен Оксана Степанова. Среди причин, почему старт «мусорной реформы» надо перенести, называют отсутствие специальной техники и контейнерных площадок в сельской местности, несоответствие нормативов накопления отходов, которые установлены министерством ЖКХ, фактическим объемам мусора и некоторые другие.

Напомним, изначально предполагалось, что новая система обращения с отходами в Приамурье заработает с 1 января. Однако буквально за пару недель до «часа икс» губернатор Василий Орлов объявил, что область к нововведениям не готова. «Мусорную реформу» решили перенести на 1 апреля. Теперь же речь зашла о том, что области может понадобиться больше времени на подготовку.

- В результате обсуждения решено внести в повестку заседания комитета, которое состоится 16 января, обсуждение нововведений по «мусорной теме». Среди предложений, которые будут озвучены на заседании, - дальнейшая отсрочка реализации закона вплоть до конца 2019 года, - отметила Ольга Петайчук.

Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

К слову, проблемы есть не только в Приамурье. Так, наши ближайшие дальневосточные соседи - Хабаровский край - также отложили начало «мусорной реформы» на год. В регионах, где она все-таки стартовала, тоже не все гладко. К примеру, в Красноярске на новогодних праздниках из-за нововведений случился мусорный коллапс.

Проблему мусора и «мусорную реформу» обсуждали сегодня, 10 января, в эфире радио «Комсомольская правда - Благовещенск».