2019-01-13T03:19:30+03:00
Общество

Вопросами обращения с ТКО в Приамурье займется проектный офис

Руководителем назначен исполняющий обязанности министра природных ресурсов
Татьяна РЯБОВА
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В Приамурье будет создан проектный офис по вопросам ТКО. Такое поручение губернатор Амурской области Василий Орлов дал министру природных. Руководителем проектного офиса назначен Василий Офицеров. Задача офиса – формирование комплексной системы для реализации Закона по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.

В проектном офисе будут обрабатываться вопросы, которые поступают от всех участников проекта и от людей, у которых возникли проблемы с «мусорной реформой».

Это предложение рассмотрели на совещании, которое состоялось 11 января, по вопросу подготовки к переходу на новую систему обращения с ТКО.

В совещании участвовали министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев, исполняющий обязанности министра природных ресурсов Василий Офицеров, председатель Амурского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Борис Белобородов, главы муниципалитетов и предпринимательского сообщества, два депутата Законодательного Собрания, представители Общероссийского народного фронта и Общественной палаты, сообщает пресс-служба правительства Приамурья.

Кроме «мусорной реформы» на совещании рассматривали доклад об инвентаризации свалок на территориях муниципальных образований региона. Также подняли вопросы о готовности органов местного самоуправления к проведению замеров ТКО. Эти мероприятия будут проведены уже в январе этого года.

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