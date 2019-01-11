Депутат Ольга Петайчук о «мусорной реформе» в Приамурье: В селах нет контейнеров, информации о тарифах - ноль!

В Приамурье не утихают «мусорные страсти». И это притом, что новая система обращения с отходами у нас еще даже не начала работать. Напомним, буквально за пару недель до Нового года губернатор региона Василий Орлов сказал, что область к «мусорной реформе» не готова, надо больше времени. Старт ее в итоге перенесли с 1 января на 1 апреля. Теперь же речь зашла о том, что откладывать «мусорную реформу» надо не до Дня смеха, а до конца года. О причинах в эфире радио «Комсомольская правда - Благовещенск» рассказала председатель комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональных и внешнеэкономических связей Заксобрания области Ольга Петайчук:

- Как минимум несколько параметров у нас не соблюдены. Если говорить о сельской местности, то там нет ни контейнерных площадок, ни самих контейнеров, ни техники для вывоза мусора. Далее у нас очень серьезная проблема нарисовалась с предпринимателями, которые сообщили нам о том, что нормативы накопления мусора не соответствуют реалиям. Сейчас принято решение уже на уровне правительства, о том, чтобы провести новые контрольные замеры. Также на сегодняшний день не проведена экспертиза тарифов, сами тарифы непрозрачные. Даже я как депутат не нашла информации, из чего эти тарифы складываются. Информации вообще ноль.

Как отметила депутат, не готова к «мусорной реформе» не только наша область, но и многие другие регионы, где-то ее также отложили на несколько месяцев или до конца года. С такой же инициативой амурские парламентарии хотят обратиться к губернатору - отложить реформу в Приамурье до конца 2019 года.

- Также мы внесли законодательную инициативу, чтобы расширить полномочия Заксобрания - чтобы именно депутаты утверждали предельные тарифы на мусор, - добавила Ольга Петайчук.

А КАК У НИХ?

Красноярск засыпало мусором, в Хабаровске не хватает полигонов

Вот лишь несколько примеров того, что происходит с «мусорной реформой» в других регионах страны.

Мусорную реформу в Хабаровском крае отложили на год. Одна из таких причин - нехватка аккредитованных полигонов. Их в крае всего два. А в некоторых районах нет и дорожной инфраструктуры, чтобы вывозить мусор.

В Красноярске, где реформа стартовала в срок, в первые дни января возник самый настоящий мусорный коллапс. Не все «управляйки» и ТСЖ до конца декабря успели заключить договоры на вывоз и утилизацию отходов. Кроме того, предыдущие перевозчики, которые перестали вывозить мусор еще в конце декабря, увезли свои контейнеры.

В Перми, где «мусорная реформа» также началась с 1 января, от людей за первые два дня поступило более 250 жалоб на переполненные контейнеры. Ситуация нормализовалась только к 4 января.