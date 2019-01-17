В 2018 году в Амурской области побывало более 100 тысяч китайских туристов

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-17T10:59:08+03:00

А еще около двух тысяч гостей из Австралии, Германии, Испании, Индонезии и других стран

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Амурское министерство экономического развития и внешних связей подвело туристические итоги 2018 года. Как оказалось, в прошлом году общий поток туристов между Россией и Китаем достиг 118 тысяч человек. А это на 8,1% больше, чем годом ранее.

- При этом на территорию региона въехало 101,4 тысячи китайских туристов, количество граждан РФ, выехавших в КНР по путевкам, составило 16,6 тысячи человек, - уточняют в пресс-службе министерства.

Конечно, интересна наша область не только гостям из Поднебесной. Едут к нам, хотя и не в таком большом количестве, туристы из Австралии, Германии, Испании, Индонезии, Канады, Республики Корея, Республики Конго, Мексики, Малайзии, США, Японии и некоторых других стран. За прошлый год таковых набралось около двух тысяч человек.

Также в министерстве отметили, что амурчане путешествуют не только по заграницам, но и по своей стране. Около 3,2 тысячи человек стали участниками туров по России - это на 18,5% больше, чем в 2017-м. Для своих путешествий амурчане выбирали Краснодарский и Приморский края, Москву и Санкт-Петербург, Крым.

Ну а одним из самых ярких событий в сфере туризма в Приамурье в прошлом году стал первый международный туристический форум AMUR TRAVEL. Он прошел в Бурейском районе, его посетили около 2 тысяч человек. Формат мероприятия его участникам и гостям, как говорится, зашел, поэтому его предложили сделать ежегодным. В ближайшее время начнется подготовка ко второму такому форуму.