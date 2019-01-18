В Бурейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за сложной ледовой обстановки после оползня

СЕГОДНЯ 04:07 2019-01-18T04:07:46+03:00

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Режим ЧС в Бурейском районе вводится постановлением главы района Андреем Литвиновым. Действовать он будет с 8 утра сегодняшнего дня, 18 января. Напомним, в декабре на территории Хабаровского края сошел оползень, из-за которого возникла сложная ледовая обстановка на Бурейском водохранилище.

- Из-за оползня, который перекрыл русло Буреи, разница в уровнях воды между верхней и нижней частью реки стремительно увеличивается. Образуются опасные пустоты, лед зависает над водой на высоте до трех метров. Учитывая вышеизложенное, выход на лед опасен для жизни и здоровья граждан и особенно детей. Еще более опасен выезд на лед любой техники, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Накануне прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором принял участие министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский. Чтобы не допустить каких-либо происшествий, во время режима ЧС будут проводиться проверки мест, где выход и выезд на лед запрещены, патрулирования и рейды вместе с сотрудниками полиции. Людям будут рассказывать о сложной ледовой обстановке, с арендаторами земельных участков и лесопользователями, работающими в том районе, будут проводиться беседы.