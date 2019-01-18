2019-01-18T09:48:06+03:00
Общество

В первую в 2019 году красивую дату в Приамурье поженятся 37 пар

Она выпала на 19 января
Юлия ГОМАН
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Мода на свадьбы в красивые даты в Приамурье существует уже около десяти лет. Фото: DepositphotosМода на свадьбы в красивые даты в Приамурье существует уже около десяти лет. Фото: Depositphotos
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Любовь амурских молодоженов к красивым датам для свадьбы неистребима. Первая из них в этом году выпала на 19.01.19. Как сообщает управление ЗАГС по Амурской области, в этот день пожелали расписаться 37 пар. Из них 18 живут в Благовещенске.

«Январь считается прекрасным месяцем для женитьбы. Если в Вашем представлении семья это ни что иное как крепость, то свадьба в январе для Вас. Создав семью в этот период, вы можете быть уверены, что в браке вы не встретите предательства, лжи или недопонимания. Чтобы сделать свою жизнь яркой и насыщенной этот союз может сделать праздник из самого значительного повода», - написали сотрудники управления на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, мода на свадьбы в красивые даты в Приамурье существует уже около десяти лет. К примеру, в прошлом году на август выпало сразу два «дня трех восьмерок» и отбоя от желающих пожениться 8 или 18 августа в амурских загсах не было. Также амурчане любят «совместить два праздника», например, расписаться в Новый год.

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