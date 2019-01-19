Актер Данила Козловский потребовал наказать причастных к массовой гибели собак в амурском приюте

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-19T11:08:06+03:00

Актер театра и кино призвал оставить свой голос в петиции, благодаря которой, можно будет наказать виновных в организации концлагеря для собак

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Популярный российский актер Данила Козловский потребовал наказать причастных к организации собачьего концлагеря в Амурской области. Соответствующее сообщение он опубликовал на страничке в Instagram.

«Друзья, мне совсем не хочется публиковать подобную информацию, но и делать вид, что этого нет, тоже невозможно. На этой неделе стало известно о трагедии в Благовещенске, где в приюте «Дружок» от голода и жестокого обращения погибли десятки беззащитных собак - взрослых и совсем маленьких щенков. В голове не укладывается, что такое может происходить в современном мире - приют, который должен помогать оставшимся без хозяев животным, обрек их на мучительную смерть. Наши друзья из благотворительного фонда уже обратились в администрацию Благовещенска с просьбой призвать к ответу руководителей приюта (директор этого концлагеря сейчас отдыхает в Таиланде). В декабре у нас, наконец, появился закон о защите животных, и жестокое обращение с питомцами не должно остаться безнаказанным. Нельзя замалчивать эту историю хотя бы потому, чтобы такое больше никогда не повторялось!» - сказал Козловский.

Актер отметил, что в настоящее время неравнодушные амурчане создали петицию, благодаря которой, впоследствии можно будет наказать виновных в собачьем концлагере. Он призвал своих подписчиков пройти по ссылке здесь, чтобы оставить свой голос.

К слову, руководитель приюта «Дружок» уже дал официальный комментарий федеральным журналистам. По словам Вячеслава Золотарева, собаки принадлежат только ему. А в видеороликах, которые взорвали интернет-пространство, запечатлено как «лежали несколько умерших собак».