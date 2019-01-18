Хозяин амурского приюта, где погибли животные: Лежали несколько умерших собак. Это нормально

В Благовещенске продолжаются разбирательства с приютом «Дружок» в Чигирях, где несколько дней назад нашли почти 50 умерших животных. Ситуацию прокомментировал предприниматель, которому этот приют принадлежит.

- Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, слава богу, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают, понимаете? – сказал Вячеслав Золотарев журналистам РЕН.ТВ.

Напомним, тревогу забили благовещенские зоозащитники, рассказав в соцсетях об умерших, возможно, от голода и болезней собаках. На место выезжала целая комиссия - сотрудники прокуратуры, областного управления ветеринарии и т.д. Губернатор области Василий Орлов заверил, что виновные будут наказаны.

Позже амурская прокуратура озвучила результаты проверки - умершие собаки были пойманы предпринимателем в рамках выполнения муниципального контракта. Срок действий контракта истек 20 декабря 2018 года, собаки фактически перешли в собственность мужчины, и он должен был отвечать за их содержание. Сам предприниматель в разговоре с журналистами сказала, что сейчас находится заграницей.

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Теперь уже точно известно, что замученные собаки были пойманы в рамках муниципальных контрактов - это выяснилось, когда просканировали найденные у собак чипы (читайте дальше).

Кто ответит за то, что приют для животных по Благовещенском превратился в концлагерь?

47 трупов и всего 21 живую (едва живую, хочется добавить) собаку насчитали на территории приюта «Дружок» в селе Чигири. В настоящий концлагерь превратилось место, где бездомных собак должны были содержать после отлова по условиям муниципального контракта, заключенного с администрацией города (читайте дальше).