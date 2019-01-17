2019-01-17T04:48:28+03:00
Происшествия

Амурскому предпринимателю, в чьем приюте от голода умирали собаки, хотят запретить содержать бездомных животных

Полиция также возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными
Юлия ГОМАН
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Оставшимся в живых собакам волонтеры хотят найти новый дом. Фото: instagram.com/help_animals_blgОставшимся в живых собакам волонтеры хотят найти новый дом. Фото: instagram.com/help_animals_blg
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Прокуратура Благовещенского района закончила проверку деятельности приюта «Дружок» в селе Чигири. Напомним, скандал разгорелся, когда здесь обнаружили почти 50 трупов животных и около 20 еще живых, но голодных и замученных собак. На ситуацию жестко отреагировал губернатор области Василий Орлов, заявив, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. На место выезжали сотрудники полиции, прокуратуры, областного управления ветеринарии, волонтеры.

Сегодня прокуратура озвучила результаты проверки. Теперь уже точно известно, что замученные собаки были пойманы в рамках муниципальных контрактов - это выяснилось, когда просканировали найденные у собак чипы. Исполнением контрактов занимался ИП Золотарев В.Ю.

- Проверкой установлено, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствовали. По фактам выявленных нарушений прокурор Благовещенского района ИП Золотареву 16.01.2019 внес представление, которое находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре Благовещенского района, - сообщает прокуратура Амурской области. - Кроме этого, 16.01.2019 прокурор Благовещенского района в Благовещенский районный суд направил исковое заявление с требованием запретить ИП Золотареву В.Ю. осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных.

Информацию о нарушениях передали в полицию, 16 января также было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными.

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