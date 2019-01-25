2019-01-25T12:06:12+03:00
Происшествия

В школах и торговых центрах Благовещенска взрывчатки не нашли

Информация о минировании социально важных объектов не подтвердилась
Полина ОЗЕРОВА
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25 января в Благовещенске массово эвакуировали людей из нескольких городских школ, торговых центров, ДальГАУ, БГПУ и других объектов.25 января в Благовещенске массово эвакуировали людей из нескольких городских школ, торговых центров, ДальГАУ, БГПУ и других объектов.Фото: Фото очевидцев
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Опасных предметов и взрывных устройств в якобы заминированных учебных заведениях и объектах торговли в столице Приамурья спецслужбы не нашли. К счастью, распространенная сегодня утром и вызвавшая ажиотаж и массовую эвакуацию людей информация не подтвердилась.

Напомним, сегодня утром, 25 января, в Благовещенске массово эвакуировали людей из нескольких городских школ, торговых центров, ДальГАУ, БГПУ и других объектов. Информация о «минировании» распространялась по электронной почте.

- По каждому факту в настоящее время проводится тщательная проверка, осуществляются необходимые оперативные мероприятия. По их результатам будет дана соответствующая правовая оценка, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Произошедшее обсудили на селекторном совещании в правительстве региона. В нем участвовали руководители исполнительных органов власти, главы городов и районов области. Как отметили на совещании, эвакуацию людей провели максимально оперативно.

К слову, ранее подобное наблюдалось и в других дальневосточных городах. Ситуацию наши корреспонденты обсуждали сегодня в прямом эфире радио «КП-Благовещенск».

Эвакуация школьников в Благовещенске.

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