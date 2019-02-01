Губернатор Приамурья о последствиях оползня: Угрозы подтопления населенных пунктов нет

СЕГОДНЯ 04:07 2019-02-01T04:07:06+03:00

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Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел место оползня на реке Бурее. Здесь продолжаются работы по расчистке русла реки от затора. Военные уже несколько раз производили подрывы, сегодня планируется четвертый. На месте работают более ста сотрудников областного управления МЧС, министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности, а также управления внутренних дел.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании с руководством Бурейской ГЭС и управления МЧС.

- Угрозы подтопления населенных пунктов нет. Плотина ГЭС справится с возможным объемом воды, но мы должны быть готовы и к негативной ситуации, - отметил Василий Орлов. - Абсолютно уверен, что появление затора - природное явление. Падение частей ракеты и другие гипотезы - домыслы. Наша проблема в том, что люди больше верят не заключениям специалистов, а сообщениям в мессенджерах.

Также на совещании отметили, что спасатели не пустили более 500 человек и 46 машин на лед Бурейского водохранилища (напомним, в районе с 18 января действует режим ЧС), кроме того, со льда вывели 26 рыбаков. Группировка амурских спасателей будет находиться здесь и сегодня, 1 февраля. Возможно, их пребывание на территории района продлится - это будет зависеть от того, как пройдет очередной подрыв.

Напомним, обвал сопки случился в конце декабря. И хотя это произошло на территории Хабаровского края, оползень повлиял на уровень воды в реке Бурее, а значит, это касается и амурчан.

ИСТОЧНИК KP.RU