Годовалый ребенок, жестоко избитый 18-летним белогорцем, умер

СЕГОДНЯ 02:56 2019-03-05T02:56:00+03:00

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В Приамурье умер годовалый ребенок, которого жестоко избил 18-летний близкий знакомый его 17-летней матери. Напомним, ЧП случилось в Белогорске, малыша в тяжелом состоянии привезли в местную больницу 15 февраля. Позже ребенка перевезли в детскую областную больницу.

«Малыш Роман умер... сегодня утром... Врачи в течение почти трех недель делали все возможное, но спасти его от трехдневных истязаний подонка не смогли - слишком тяжелые были травмы», - написал у себя в «Инстанграме» мэр Белогорска Станислав Мелюков и добавил, что организацию похорон город возьмет на себя.

Напомним, на допросе задержанный молодой человек объяснил следователям свой поступок тем, что ребенок капризничал. Против него было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство малолетнего. Видимо, теперь его переквалифицируют. Наказание ждет и горе-мать, которая, видя тяжелое состояние ребенка, не сразу вызвала «скорую». На нее завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU