В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола

СЕГОДНЯ 09:20 2019-03-16T09:25:07+03:00

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ЧП произошло сегодня, 16 марта. В мессенджерах и соцсетях появилась информация, что в районе «Амурского металлиста» что-то горит. Из здания по улице Октябрьской валит мощный столб черного дыма. Некоторые пользователи предположили, что, возможно, горят какие-то производственные склады.

- Информации, кому принадлежит здание, в котором сейчас пожар, пока нет, - сообщает начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин. - Пожарные подразделения уже работают на месте. Горит цех по производству полистирола по адресу Октябрьская – Партизанская.

Происходящее находится под контролем пожарных.

Буквально месяц назад, 15 февраля в Благовещенске произошла похожая ситуация. Рано утром, около 6-ти часов, загорелся склад с бытовой химией на базе «Амур». Спасатели в сложных условиях чуть больше суток справлялись с непростым возгоранием. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Всего на месте случившегося работали 107 человек и 25 единиц техники.

Телефон пожарных и спасателей:

- 101 - для набора со всех операторов мобильной связи;

- 01 - со стационарных телефонов;

- 112 - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/697499" frameborder="0"></iframe> Пожар на Октябрьской.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU