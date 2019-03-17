2019-03-17T07:35:55+03:00
Общество

Роспотребнадзор исследовал воздух после пожара в цехе с полистиролом в Благовещенске

Исследования провели возле ближайшего жилого района
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Пожар ликвидировали в течение нескольких часов. Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской областиПожар ликвидировали в течение нескольких часов. Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Амурской области оперативно проверили состояние воздуха после пожара в цехе по производству полистирола. Напомним, возгорание произошло около полудня 16 марта в районе пересечения улиц Октябрьской и Партизанской. Пожар ликвидировали к 15.40.

- В оперативном режиме специалистами организовано проведение исследований атмосферного воздуха на содержание вредных химических веществ, являющихся основными продуктами горения полистирола: стирол, формальдегид, фенол, угарный газ, сажа, взвешенные вещества, акролеин, летучие органические вещества, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Оценку проводили у ближайшей жилой застройки по улице Октябрьская, 5. Этот район выбрали потому, что он находился по направлению движения ветра всего в 100 метрах от источника возгорания. По результатам исследования превышений содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено.

Пожар на Октябрьской.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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