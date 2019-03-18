В Благовещенском районе проснулись первые клещи

СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-18T08:49:18+03:00

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Роспотребнадзор предупреждает: в Приамурье начался сезон активности клещей. Первых паразитов поймали в рамках зооэнтомологических обследований в Благовещенском районе. А это значит, что выезжающие на природу амурчане рискуют заразиться клещевыми инфекциями.

- Ежегодно за медицинской помощью по поводу укусов клещей обращаются от 1,5 до 2,5 тысяч человек. Заболеваемость клещевыми инфекциями представляет собой серьезную угрозу здоровью населения, в области ежегодно регистрируется от 30 до 50 случаев таких инфекций (клещевой вирусный энцефалит, риккетсиоз, боррелиоз), - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Самое тяжелое заболевание - клещевой вирусный энцефалит. В Приамурье 16 территорий считаются эндемичными по этому заболеванию. Это Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский и Шимановский районы, а также города Зея, Свободный, Тында, Шимановск и ЗАТО Циолковский.

К слову, о том, что из-за теплой погоды клещи проснутся раньше, мы уже сообщали на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU