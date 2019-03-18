Погода в Приамурье 19 марта: снег, усиление ветра до 14 метров в секунду

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-18T10:42:29+03:00

Март в Амурской области - это еще зима! Фото: Олег УКЛАДОВ

В такую погоду возможны обрывы линий электропередач, аварии на сетях и так далее

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Амурский гидрометцентр предупреждает: 19 марта местами по области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Кроме того, восточный и северо-восточный ветер будет усиливаться в порывах до 14 метров в секунду.

- Управление по делам ГОЧС города Благовещенска информирует о том, что в этот период увеличивается риск возникновения аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможен обрыв линий электропередач, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срыв рекламных щитов, - сообщает пресс-служба мэрии.

После теплых деньков амурчанам придется снова померзнуть. По данным Амурского гидрометцентра, по северу области столбики термометров днем покажут -3…-8 градусов, местами и вовсе до -15! По югу будет немного теплее - до -3…+2 градусов. Ночью прогнозируется переменная облачность, местами слабый снег. Температура ночью в северных районах Приамурья опустится до -13…-18 градусов, местами до -25, по югу ожидается -5…-10 градусов, местами 0…-5.

Что касается Благовещенска, днем 19 марта здесь также ожидается мокрый снег, температура будет всего -1…+1 градус, а скорость северо-восточного ветра составит 2-7 метров в секунду с усилением до 14.

Кстати, север Приамурья непогода накрыла еще раньше - в Тынде выпал снег.

ИСТОЧНИК KP.RU