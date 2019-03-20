В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка
В Михайловском районе Приамурья обнаружили еще одного бешеного волка. Точнее, волчицу. Ее увидел житель села Куприяново, водитель пожарной машины. Она стояла на обочине дороги всего в километре от деревни.
«Заметив машину, волчица свернула в поле, но особого страха перед людьми явно не наблюдалось. Несмотря на шум и крики зверь останавливался в 50 метрах от людей и не слишком-то старался убегать», - сообщают сотрудники управления по охране животного мира Амурской области в своем аккаунте в «Инстаграме».
Мужчина передал в управление видео и точные координаты места, где он видел животное. Специалисты выехали на место. У волчицы обнаружили опасный вирус бешенства.
Напомним, совсем недавно бешеный волк пришел в другое село Михайловского района - Нижнюю Ильиновку. До того, как его убили, хищник успел напасть на четверых людей и домашних собак.
В Михайловском районе Приамурья обнаружили еще одного бешеного волка.Видео: instagram.com/ohotaamur
ИСТОЧНИК KP.RU