2019-03-20T03:54:54+03:00
Происшествия

В Амурской области застрелили еще одного бешеного волка

Хищника заметили в километре от села Куприяново [видео]
Юлия ГОМАН
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В Михайловском районе Приамурья обнаружили еще одного бешеного волка. Точнее, волчицу. Ее увидел житель села Куприяново, водитель пожарной машины. Она стояла на обочине дороги всего в километре от деревни.

«Заметив машину, волчица свернула в поле, но особого страха перед людьми явно не наблюдалось. Несмотря на шум и крики зверь останавливался в 50 метрах от людей и не слишком-то старался убегать», - сообщают сотрудники управления по охране животного мира Амурской области в своем аккаунте в «Инстаграме».

Мужчина передал в управление видео и точные координаты места, где он видел животное. Специалисты выехали на место. У волчицы обнаружили опасный вирус бешенства.

Напомним, совсем недавно бешеный волк пришел в другое село Михайловского района - Нижнюю Ильиновку. До того, как его убили, хищник успел напасть на четверых людей и домашних собак.

В Михайловском районе Приамурья обнаружили еще одного бешеного волка.Видео: instagram.com/ohotaamur

ИСТОЧНИК KP.RU

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