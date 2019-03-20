2019-03-20T13:49:30+03:00
Общество

В Благовещенске отменили режим повышенной готовности, введенный из-за непогоды

Городу больше не угрожает ЧС
Юлия ГОМАН
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В областном центре выпало 70% месячной нормы осадков.В областном центре выпало 70% месячной нормы осадков.Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 20 марта, в Благовещенске сняли режим повышенной готовности. Напомним, ввести его городским властям пришлось вчера из-за непогоды - сильного снега и ветра. Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, угрозы возникновения чрезвычайной ситуации больше нет.

Как ранее сообщала «КП», в областном центре выпало 70% месячной нормы осадков. По данным Амурского гидрометцентра, в городе выпало 7 миллиметров осадков, а норма марта составляет 10 миллиметров. До рекорда этого, правда, не хватило. Как уточнили амурские синоптики, 19 марта 1954 года в Благовещенске снега было больше - 8,2 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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