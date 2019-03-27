Пересматривать нормативы по мусору в Амурской области не будут

СЕГОДНЯ 09:03 2019-03-27T09:03:02+03:00

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В Приамурье не планируют пересматривать и изменять нормативы по мусору. Напомним, в марте региональные операторы провели 15 тестовых выездов в села. Так они хотели уточнить графики вывоза мусора, его объемы и так далее. Тут-то и выяснилось, что фактические объемы отходов больше предусмотренных нормативами. К примеру, в селе Новотроицком Благовещенского района за раз собрали 35 кубометров мусора - и это при том, что месячный норматив составляет 37 кубометров. Так может быть, надо эти нормативы пересмотреть?

В правительстве пояснили: поскольку пробные выезды прошли весной, люди просто, воспользовавшись случаем, сгрузили весь мусор, который накопился у них за зиму.

- Мы понимаем, что при систематической уборке мусора такого будет значительно меньше. Пересмотров нормативов не предполагается и не планируется, - пояснил заместитель министра природных ресурсов Амурской области и руководитель рабочей группы по переходу на новую систему обращения с ТКО Василий Офицеров.

К слову, до начала работы новой системы обращения с ТКО остались считанные дни. В Приамурье она начнет действовать с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU